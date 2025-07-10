شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاما تبحث استعدادات مصر لاستضافة المونديال والان مع تفاصيل الخبر

عقدت اللجنة المنظمة لبطولة العالم الحادية عشرة لكرة اليد تحت 19 عامًا، اجتماعا دوريًا، في المركز الأولمبي بالمعادي، لبحث آخر استعدادات مصر لاستضافة البطولة.

وتقام بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عام في مصر خلال الفترة من 6 إلى 17 أغسطس المقبل، بمشاركة 32 منتخبا قُسموا حسب القرعة إلى 8 مجموعات.

حضر الاجتماع خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وأشرف البجيرمي رئيس قطاع الرياضة بوزارة الشباب والرياضة، ومحمد الكردي رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي بوزارة الشباب والرياضة، وعبد الأول محمد مدير عام الإدارة العامة لأداء المنتخبات القومية بوزارة الشباب والرياضة، وياسر الرملي منسق البطولة، وعمرو فتحي وأحمد زقزوق وعبير عقيل أعضاء مجلس إدارة اتحاد اليد، ومجموعة العمل الخاصة بالشركة المتحدة للرياضة، وعدد من رؤساء اللجان المنظمة للبطولة.

وناقش الحاضرون تطورات الاستعداد لتنظيم البطولة، والتنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة اليد، ومواعيد وصول المنتخبات المشاركة، وكذلك الاطمئنان على ترتيبات الاستقبال والإقامة والإعاشة وغيرها من الجوانب اللوجيستية.

مجموعات بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عام

المجموعة الأولى: السويد – البرتغال – الكويت - النمسا.

المجموعة الثانية: المجر – سويسرا – المغرب - كوسوفو.

المجموعة الثالثة: صربيا – إسبانيا – كرواتيا - الجزائر.

المجموعة الرابعة: أيسلندا – البرازيل – غينيا - السعودية.

المجموعة الخامسة: ألمانيا – سلوفينيا – أوروجواي - جزر الفارو.

المجموعة السادسة: النرويج – فرنسا – الأرجنتين – المكسيك.

المجموعة السابعة: مصر – اليابان - كوريا الجنوبية - البحرين.

المجموعة الثامنة: الدنمارك – تونس – التشيك - أمريكا.