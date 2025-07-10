أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 9 – 7 – 2025

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 9 – 7 – 2025 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، مصدر بالزمالك: 14 يوليو موعدًا لجلسة الاستماع في الشكوى ضد زيزو.

مصدر بالزمالك: 14 يوليو موعدًا لجلسة الاستماع في الشكوى ضد زيزو

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن اتحاد الكرة المصري أخطر النادي بتحديد يوم 14 يوليو الجاري موعدًا لعقد جلسة الاستماع في لجنة شؤون اللاعبين، بشأن الشكوى المقدمة من الزمالك ضد لاعبه السابق أحمد سيد “زيزو”.

كريم الدبيس يطلب الرحيل بحثا عن المشاركة الأساسية خارج الأهلي

يبحث كريم الدبيس لاعب الأهلي عن عرض خارجي أو محلي للرحيل عن القلعة الحمراء في الصيف الجاري، في ظل صعوبة حصوله على فرصة المشاركة مع الأهلي في الموسم الجديد.

معسكر مغلق للزمالك من 15 إلى 27 يوليو بالعاصمة الإدارية الجديدة

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، الانتظام في معسكر مغلق بالعاصمة الإدارية، في الفترة من 15 وحتى 27 يوليو الجاري، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

6 أغسطس غلق القيد لأندية الدوري الممتاز استعدادًا للموسم الجديد

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن الجدول الزمني لتسجيل القوائم الإضافية للأندية، مؤكدًا أن عملية التسجيل ستبدأ فور اعتماد القوائم الأولى للأندية.

الأهلي يضغط على أحمد عبد القادر لقبول عرض سيراميكا

يضغط مسئولو النادي الأهلي على أحمد عبد القادر لاعب الفريق والعائد من رحلة إعارة إلى نادي قطر القطري في الصيف الجاري، من أجل الموافقة على عرض نادي سيراميكا.

بيراميدز يترقب وصول محترفيه للانتظام بتدريبات الاستعداد للموسم الجديد

يترقب نادي بيراميدز وصول لاعبيه المحترفين اليوم وغدًا، تمهيدًا لانضمامهم إلى تدريبات الفريق الجماعية، استعدادًا لانطلاق فترة الإعداد للموسم الكروي الجديد.

إقامة السوبر المصرى فى نوفمبر بسبب كاف

استقر مسئولو اتحاد الكرة المصري، برئاسة هاني أبو ريدة، على إقامة السوبر المصري خلال نوفمبر المقبل، بسبب وجود ارتباطات حددها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم خاصة بدوري الأبطال والكونفدرالية نهاية شهر أكتوبر.