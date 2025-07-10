شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس أول مران لبيراميدز استعدادًا للموسم الجديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ فريق الكرة بنادي بيراميدز تدريباته اليوم، في المرحلة الأولى من برنامج الإعداد للموسم الجديد، في ظل العديد من المشاركات المحلية والقارية والدولية للفريق بطل قارة أفريقيا.

وأقيم المران على ملعب النادي بالدفاع الجوي، تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش وبمشاركة جميع العناصر ، وكذلك بمشاركة فخري لاكاي ومحمود زلاكة ومحمد رضا بوبو ويوسف أسامة نبيه وعبد الرحمن جودة ومحمود صابر بعد العودة من الإعارة.

ويستمر بيراميدز في أداء تدريباته اليومية خلال الأيام المقبلة، حيث يرفع الجهاز الفني الحمل البدني بداية من الجمعة بخوض المران على فترتين، في إطار المرحلة الأولى من برنامج الإعداد قبل تحديد المرحلة الثانية والتي يتخللها معسكر مغلق، استعدادا لضربة بداية الموسم والدوي المحدد له ٨ أغسطس.



أسامة جلال



الشيبي



بوبو



رمضان صبحي



مهند لاشين