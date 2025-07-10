شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور جاهز للسفر مع الأهلى لتونس والمشاركة فى المعسكر الخارجى والان مع تفاصيل الخبر

اقترب إمام عاشور لاعب الأهلي من لحاق بداية فترة إعداد فريقه للموسم الجديد وموافقة الفريق الأحمر في رحلة استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد.

وتعرض إمام عاشور للإصابة بكسر في عظمة الترقوة خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام انتر ميامي الأمريكي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية.

يذكر أن الأهلي تعاقد مع كل من أحمد سيد "زيزو" ومحمود حسن "تريزيجيه" ومحمد علي بن رمضان، وأحمد رمضان ومحمد شريف ومحمد أحمد "سيحا".

ياسين مرعى صاحب الـ 23 عاما خاض 22 مباراة في الدوري المصري سجل هدفين وصنع هدفا في الموسم المنقضي.

ويسعى الأهلي لتعزيز خط دفاعه قبل انطلاق الموسم الجديد. فضم أحمد رمضان من سيراميكا معارا ومصطفى العش بشكل نهائي من زد.

ويمتلك الأهلي أيضا كل من ياسر إبراهيم والمغربي أشرف داري في مركز قلب الدفاع.

ورحل رامي ربيعة عن الأهلي بنهاية تعاقده وانتقل للعين للإماراتي.