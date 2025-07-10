شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يعلن ثانى الصفقات "أحمد عتمان" قادما من بلدية المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى غزل المحلة التعاقد مع أحمد عتمان لاعب فريق بلدية المحلة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق الموسم المقبل فى بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ووقع أحمد عتمان على عقود الانضمام الى فريق غزل المحلة لمدة 3 سنوات قادمة.

وفى نفس السياق دخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، بقيادة علاء عبد العال، معسكرًا مغلقًا في القاهرة بداية أمس الثلاثاء ، ضمن التحضيرات للموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يتخلل المعسكر عدد من المباريات الودية التي سيُعلن عنها لاحقًا، بهدف تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا قبل انطلاق المنافسات الرسمية.