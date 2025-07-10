شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يقدم عرضًا جديدًا لاستعارة مروان حمدى من بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

قدم نادي الاتحاد السكندري عرضا جديد إلى نادي بيراميدز من أجل الحصول على خدمات مروان حمدي مهاجم الفريق السماوي على سبيل الإعارة لمدة موسم، من أجل تدعيم صفوف زعيم الثغر في الموسم الجديد.

وسبق وطلب الاتحاد ضم مروان حمدي من بيراميدز ولكن لم يرد الأخير على طلبه، قبل أن يقوم بإرسال عرض جديد للموافقة على بيع رحيل لاعبه إلى زعيم الثغر في الموسم الجديد.

و اتفق الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري بقيادة أحمد سامي على خوض مباراة ودية أمام فريق المصري بالسلوم غدا الخميس ، ضمن برنامج الإعداد الذي يخوضه زعيم الثغر، استعداداُ لخوض منافسات الموسم الجديد.

ويرغب أحمد سامي في خوض مباريات ودية لرفع الحالة البدنية لدى اللاعبين وإكسابهم حساسية المباريات المفقودة وزيادة الانسجام مع اللاعبين القدامى والجدد.

وأنهى محمد رجب مدافع الاتحاد السكندري، إجراءات انتقاله إلى وادي دجلة في صفقة انتقال حر، من أجل تدعيم الغزلان بعد عودتهما إلى الدوري الممتاز في الموسم الجديد.

وأنهى نادي الاتحاد ارتباطه بمحمد رجب الذي أتم إجراءات انتقاله إلى وادي دجلة خلال الميركاتو الصيفي الجاري.