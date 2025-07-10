شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل يكتب: الحكام يلتمسون من الجبلاية تدشين ملحق لمعسكر الـVAR والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازالت أصداء معسكر الـ"VAR" حكم تقنية الفيديو المساعد تلقى بظلالها على منظومة التحكيم خاصة، أن الاختيارات لم تشمل عدد من الحكام والمساعدين من أصحاب الخبرات، والذين ظهروا بمستوى فنى وبدنى جيد إلى جانب الخبرات الدولية، فمنهم من شارك فى بطولات شمال أفريقيا مثلا للتحكيم المصري، ودوراتIFA MAو للحكام الواعدين.

وبالتالى تكون الكفاءة الفنية هى المعيار الأساسى، خاصة أن هناك مجموعة تم اختيارها مسبقا للحصول على الرخصة واجتازوا الجزء النظرى ولكن الكورس لم يكتمل ومن حق هؤلاء أن تكون لهم الأولوية فى الحصول على الرخصة.



لذا يتقدم عدد كبير من الحكام بالتماس إلى مجلس أدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة هانى أبوريدة بالموافقة على إضافة دفعة أخرى للحصول على رخصة الـVAR"" ، التى انطلقت فعالياتها الأسبوع الماضي، جاء التمس الحكام فى أطار حرص مجلس أدارة الجبلاية على تطوير التحكيم ورفع كفاءة الحكام.

وتعد هذه الخطوة مهمه لتعزيز كفاءة التحكيم المصرى وتطوير استخدامات تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" والحصول على رخص المختلفة لهذه التقنية التي تساهم بشكل كبير فى الحد من الأخطاء التحكيمية خلال منافسات المباريات خاصه أن الحصول على الرخص توقف لأكثر من 4 سنوات منذ إقامة آخر معسكر للحصول على الرخص.

لذا تناشد الحكام مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبوريدة الاستجابة اليهم بأن يكون هناك ملحق لبعض من الحكام والمساعدين الذين شاركوا فى الدوري الممتاز فى السنوات الأخيرة وظهر بمستوى فنى جيد، خاصه أن التدريبات العملية لـ"رخص" الـVAR ستنطلق فى 21 يوليو الجارى أى أن هناك فترة تسمح بإقامة هذا المحلق حتى لاتضيع الفرصة على عدد من الحكام والمساعدين المتميزين.

كانت اللجنة قد أجرت كشف طبى واختبارات فنية وبدنية لعدد 40 حكما ومثلهم كمساعدين تم تصفيتهم الى 20 مساعدا ومثلهم حكام خضوا جميعا لمعسكر مفتوح بمشروع الهدف بمدينة 3 أكتوبر فى حضور اللجنة الرئيسية، وتحت اشراف الكولومبى أوسكار المتواجد حاليا بأمريكا للأشراف على حكام كاس العالم للأندية.