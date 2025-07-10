شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة بين ريبيرو ومعاونيه في الأهلي قبل بدء الإستعداد للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

يعقد الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي جلسة خاصة مع جهازه المعاون قبل انطلاق تدريبات الفريق استعداداً للموسم الجديد من أجل وضع خطة المارد الأحمر للفترة المقبلة حيث يبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي يوم 14 يوليو الجاري الإستعداد للموسم الجديد حيث سيخوض الفريق تدريبات يومية على ملعب التتش لمدة 4 أيام قبل السفر يوم 18 الشهر ذاته إلى تونس لإقامة معسكر خارجي بها استعداداً للموسم الجديد.

ويعود ريبيرو من أسبانيا الأحد المقبل بعد إنتهاء إجازته التي حصل عليها مؤخراً.

وأنهى مسئولو الأهلي ترتيبات معسكر الفريق في تونس الذي سيُقام الأسبوع المقبل استعداداً للموسم الجديد، حيث قاموا بأستخراج تأشيرات السفر وإنهاء باقي الإجراءات من حجز تذاكر السفر والإقامة هناك وحجز ملاعب التدريبات وطريقة التنقّل هناك.

وحدد الجهاز الفني للأهلي بقيادة الأسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني برنامج الإستعداد للموسم الجديد بعد إنتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق عقب العودة من بطولة كأس العالم للأندية ، وتُقام المباراة الأولى يوم 21 يوليو أمام اتحاد قسنطينة الجزائري، بينما تقام المباراة الثانية أمام الترجي أو الأفريقي التونسيين يوم 25 يوليو وإن كان الترجي هو الأقرب فيما ستُقام الودية الثالثة أمام النجم الساحلي يوم 28 يوليو، في إطار احتفالات الأخير بمرور مائة عام على تأسيسه ، وتم الاتفاق على هذه الوديات الثلاثة وحال إعتذار أحد الفرق سيتم البحث عن بديل.