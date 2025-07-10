شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس الاستغناء عن صلاح مصدق لتقليص عدد الأجانب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاجالخميس، 10 يوليو 2025 06:00 ص
اقترب المغربي صلاح مصدق، مدافع نادي الزمالك، من الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل عدم تمسك النادي ببقائه ضمن صفوف الفريق.
وينتظر اللاعب وصول عرض رسمي خلال اليومين المقبلين، وسط أنباء عن اقتراب أحد الأندية المغربية من التقدم بعرض لضمه،وفي المقابل، يكثف الزمالك جهوده لتدعيم الجبهة اليمنى بصفقة أجنبية قوية، ويُفضل أن تكون بنفس مواصفات محمد الشيبي، نجم بيراميدز الحالي، والذي يعد نموذجًا يحتذي به في هذا المركز ويبرز اسم التونسي محمود غربال، لاعب الاتحاد المنستيري، ضمن قائمة الترشيحات لتدعيم هذا المركز في الموسم الجديد.
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