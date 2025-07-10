شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو حسام يدخل دائرة اهتمامات وادى دجلة لتدعيم حراسة المرمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل عمرو حسام حارس مرمى نادى زد، قائمة المطلوبين في وادى دجلة من أجل تدعيم حراسة مرمى الفريق في الموسم المقبل، لتعويض رحيل عبد الكافى رجب الذى انتقل إلى بتروجت.

ويسعى مسئولو نادى وادى دجلة لضم الحارس لتدعيم مركز حراسة المرمى، ولكن مازالت المفاوضات بين النادى واللاعب مستمرة لضم اللاعب خلال الفترة الحالية.

ونجح مسئولو وادى دجلة في التعاقد مع هشام محمد لاعب وسط الإسماعيلى، وإبراهيم البهنسى لاعب وسط أسوان، وأحمد الشيمى لاعب الاتحاد والمقاولون السابق، ومحمد رجب مدافع الاتحاد.

وقرر محمد الشيخ المدير الفنى لفريق وادى دجلة، الاستغناء عن 9 لاعبين وتوجيه الشكر لهم استعدادًا للموسم الجديد، وتعويضهم بالعديد من الصفقات القوية لتدعيم كل المراكز، وجاء أبرزهم عبد الكافى رجب حارس المرمى الذى انتهى تعاقده مع الفريق، ومحمد الشيبى، وليد عادل، كريم حلاوة، أحمد جمال، فهد أبو الفتوح، كامتشو، مؤمن عاطف، وباستن.