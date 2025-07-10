شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يربط بقاء دونجا بتخفيض راتبه مع اقتراب نهاية عقده والان مع تفاصيل الخبر

فتح نادي الزمالك الباب أمام رحيل نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في حال وصول عرض مالي مناسب، سواء من داخل مصر أو خارجها، في ظل رغبة النادي في إعادة هيكلة الفريق.

وينتهي عقد دونجا مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل، حيث يتقاضى في موسمه الأخير 20 مليون جنيه، ووفقًا لمصدر داخل النادي، فإن الإدارة لا تمانع رحيل اللاعب حاليًا بدلاً من فقدانه مجانًا بنهاية عقده،خاصة مع غياب النية لتجديد العقد بنفس القيمة أو زيادتها،كما يربط النادى استمرار اللاعب بتخفيض راتبه.

ويأتي هذا التوجه ضمن سياسة جديدة يتبعها الزمالك لخفض متوسط الأعمار داخل الفريق، من أجل بناء مجموعة شابة تكون قادرة على المنافسة على الألقاب المحلية والقارية لسنوات طويل، خاصة أنه مع نهاية عقد دونجا سيكون قد بلغ الثلاثين من عمره، وهو ما لا يتماشى مع خطط النادي الحالية.

في الوقت نفسه، يمتلك دونجا بعض العروض من أندية ليبية تسعى للتعاقد معه، لكن لم يتم حسم موقفه النهائي حتى الآن، في انتظار وضوح الرؤية بخصوص العروض الرسمية ومستوى الرغبة الفنية في استمراره أو رحيله.