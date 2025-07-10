شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يواجه المصري بالسلوم اليوم في أولى ودياته والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق الاتحاد السكندري بقيادة أحمد سامي مباراة ودية أمام فريق المصري بالسلوم اليوم الخميس، ضمن برنامج الإعداد الذي يخوضه زعيم الثغر، استعداداُ لخوض منافسات الموسم الجديد.

ويرغب أحمد سامي في خوض مباريات ودية لرفع الحالة البدنية لدى اللاعبين وإكسابهم حساسية المباريات المفقودة وزيادة الانسجام مع اللاعبين القدامى والجدد.

وأنهى محمد رجب مدافع الاتحاد السكندري، إجراءات انتقاله إلى وادي دجلة في صفقة انتقال حر، من أجل تدعيم الغزلان بعد عودتهما إلى الدوري الممتاز في الموسم الجديد.

وأنهى نادي الاتحاد ارتباطه بمحمد رجب الذي أتم إجراءات انتقاله إلى وادي دجلة خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

على جانب آخر، أنهى مسئولو نادي الاتحاد السكندري إتمام إجراءات التعاقد مع محمود عجيب مهاجم ديروط على سبيل الإعارة لمدة موسم مع أحقية الشراء مقابل مبلغ مالي محدد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف زعيم الثغر في الموسم الجديد.

وكان الخليج 365 قد أكد أن عجيب ذهب إلى معسكر الاتحاد ببرج العرب اليوم الأحد، لإنهاء إجراءات الانضمام إلى صفوف زعيم الثغر، بعد عقد جلسة مع أحمد سامي المدير الفني ومسئولي سيد البلد، وأتموا خلالها إجراءات ضم اللاعب على سبيل الإعارة مع وجود بند أحقية الشراء مقابل دفع مالي معين.