شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستقر على تمديد عقد إمام عاشور حتى 2029 وضمّه إلى فئة "السوبر ستارز" والان مع تفاصيل الخبر

إتفق مسئولو الأهلي مع إمام عاشور لاعب الفريق على تمديد عقده لمدة موسمين إضافيين بخلاف الموسمين المُتبقيين في عقده مع النادي لينتهي بذلك عقد اللاعب في صيف 2029 ويأتي قرار الأهلي للإبقاء على إمام عاشور الذي يُعد أحد العناصر الأساسية في الفريق الفترة الماضية وحصد لقب هداف الدوري الموسم المُنقضي وساهم رفقة باقي زملاؤه في التتويج بالدوري بعد منافسة شرسة للغاية مع بيراميدز .

ورفض الأهلي جميع العروض التي وصلت إمام عاشور خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وأبرزها من السعودية وتحديداً من ناديي نيوم والأخدود وأندية أخرى في السعودية والخليج وأبلغ مسئولو الأهلي، اللاعب بحاجة الفريق لجهوده وشددوا له على أن النادي سيقوم بتعديل عقده ورفعه إلى الفئة السوبر ستارز في الفريق التي تضم تريزويجيه وزيزو وبن شرقي ومحمد الشناوي والتي تتعدى قيمة العقد فيها عن 50 مليون جنيه في الموسم الواحد.

من ناحية أخرى ، يبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي يوم 14 يوليو الجاري الإستعداد للموسم الجديد حيث سيخوض الفريق تدريبات يومية على ملعب التتش لمدة 4 أيام قبل السفر يوم 18 الشهر ذاته إلى تونس لإقامة معسكر خارجي بها استعداداً للموسم الجديد.

وأنهى مسئولو الأهلي ترتيبات معسكر الفريق في تونس الذي سيُقام الأسبوع المقبل استعداداً للموسم الجديد، حيث قاموا بأستخراج تأشيرات السفر وإنهاء باقي الإجراءات من حجز تذاكر السفر والإقامة هناك وحجز ملاعب التدريبات وطريقة التنقّل هناك.

وحدد الجهاز الفني للأهلي بقيادة الأسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني برنامج الإستعداد للموسم الجديد بعد إنتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق عقب العودة من بطولة كأس العالم للأندية ، وتُقام المباراة الأولى يوم 21 يوليو أمام اتحاد قسنطينة الجزائري، بينما تقام المباراة الثانية أمام الترجي أو الأفريقي التونسيين يوم 25 يوليو وإن كان الترجي هو الأقرب فيما ستُقام الودية الثالثة أمام النجم الساحلي يوم 28 يوليو، في إطار احتفالات الأخير بمرور مائة عام على تأسيسه ، وتم الاتفاق على هذه الوديات الثلاثة وحال إعتذار أحد الفرق سيتم البحث عن بديل.