شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الإسماعيلى يتحدى حملة سحب الثقة ويدعو لعقد عمومية غير عادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس نادى الإسماعيلى برئاسة نصر أبو الحسن، إسدال الستار على مساعى حملة سحب الثقة من المجلس ودعا إلى جمعية عمومية غير عادية 12 أغسطس المقبل، قبل أن تستكمل هذه الحملة العدد المطلوب لهذه الدعوة.

ودعا بعض أعضاء الجمعية العمومية لسحب الثقة من مجلس إدارة الإسماعيلى بسبب الأوضاع الصعبة التي يعيشها الفريق في ظل هذا المجلس، من وقف للقيد وبيع اللاعبين وهبوط الفريق لدورى المحترفين لولا قرار إلغاء الهبوط.

وبدأت الحملة في توقيع الاستمارات التي تحتاج لـ1500 استمارة للدعوة إلى جمعية عمومية غير عادية خلال 15 يوما، إلا أن مجلس الإدارة أصدر بيانا بانتهاء المدة القانونية، قبل أن تتدخل مدير الشباب والرياضة بالإسماعيلى وتؤكد استمرار الحملة إلى 12 يوليو الجارى وتطالب الإدارة بضرورة فتح الأبواب أمام الأعضاء حتى 12 يوليو، إلا أن الأعضاء ذهبوا في اليوم التالى ليجدوا الأبواب مغلقة بالجنازير وقاموا بتحرير محضرا بالواقعة.

وعقد مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، مساء الأربعاء، اجتماعا طارئا لمناقشة الأحداث الجارية، حيث قرر مجلس إدارة النادى الدعوة لعقد الجمعية العمومية غير العادية لطرح أو تجديد الثقة فى مجلس إدارة النادى وذلك على الرغم من عدم اكتمال العدد القانونى لطلب عقد جمعية عمومية غير عادية والذى تقدم به بعض الأعضاء.

يأتى قرار المجلس احتراما وتقديرا للشارع الإسمعلاوى وأعضاء الجمعية العمومية وللشفافية المطلقة وترك الأمر فى يد أعضاء الجمعية أصحاب المصلحة الحقيقية، وتأكيدا على عدم تمسكهم بمقاعدهم إلا للصالح العام واستكمال العديد من المشروعات الجارى العمل على تنفيذها وخاض بشأنها خطوات جادة واقتراب دخولها حيز التنفيذ على أرض الواقع.

وحدد مجلس إدارة النادى الإسماعيلى يوم 12 أغسطس المقبل موعدا لعقد الجمعية العمومية الغير عادية على أن يعلن النادى كافة التفاصيل الخاصة بالإجراءات القانونية لانعقاد الجمعية.