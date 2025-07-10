شكرا لقرائتكم خبر عن موقف وسام أبو على ورحيله عن الأهلي فى ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

مازال موقف وسام أبو علي مهاجم الأهلي غامضاً بشأن الرحيل من النادي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية في ظل عدم حسم رحيله حتى الأن ، ونستعرض في التقرير التالي أخر تطورات رحيل وسام والعروض المقدمة له:

س: ما هي أخر تطورات رحيل وسام أبو علي من الأهلي الصيف الجاري؟

ج: مازال وسام يرغب في الرحيل لكن الأندية التي تتفاوض معه أبدت تحفظها على مطالب الأهلي المالية ما يعرقل إتمام الصفقة حتى الأن.

س: ماذا عن مطالب الأهلي المالية؟

ج: الأهلي حدد 10 ملايين دولار لبيع اللاعب

س: ما هي أبرز العروض المٌُقدمة للاعب؟

ج: أندية الوصل الإماراتي والريان القطري وريد بولز الأمريكي وعروض أخرى من السعودية وأوربا والخليج.

س:هل أعلنت أياً من هذه الأندية موقفها من ضم اللاعب؟

ج: كشفت تقارير صحفية إماراتية، اليوم الخميس، أن نادى الوصل الإماراتى قرر التراجع عن التعاقد مع وسام أبو على مهاجم منتخب فلسطين والنادى الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ، وقالت الصحيفة إن الوصل أغلق ملف وسام أبو على لاعب الأهلى المصرى، واستبعد الهداف الفلسطينى من قائمة المرشحين، مع "المبالغات" التى شهدتها المفاوضات التى تمت خلال الأيام الماضية.