شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف يستمتع بإجازته في حمام السباحة رفقة ابنه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل محمد شريف مهاجم الأهلى الجديد، الاستمتاع بإجازته بعد إنهاء إجراءات عودته مجدد للنادى الأهلى بعد انتهاء عقده مع الخليج السعودى بنهاية الموسم الماضى.



محمد شريف وابنه

ونشر محمد شريف عبر حسابه على "فيس بوك"، صورا له في حمام السباحة رفقة ابنه "شريف" مستمتعا بالأجواء قبل العودة للتدريبات استعدادا للموسم الجديد.



محمد شريف

ورحل محمد شريف عن الأهلي قبل موسمين وانضم إلى الخليج السعودي قبل أن يعود للقلعة الحمراء في فترة الانتقالات الصيفية الحالية في صفقة انتقال حر لمدة خمسة مواسم ويأمل اللاعب في استعادة موقعه في خط هجوم الأهلى بالموسم الجديد.



شريف

ومن قبل سجل محمد شريف بقميص الأهلي 59 هدفا في 151 مباراة وتوج بالعديد من الألقاب وحصد جائزتي هداف الدوري المصري وهداف دوري أبطال إفريقيا.

محمد شريف فى حمام السباحة

يضع مسئولو النادى الاهلى الرتوش الأخيرة على معسكر المارد الأحمر الذى سيقام في مدينة طبرقة التونسية، حيث ينهى الجهاز الإداري إجراءات سفر اللاعبين والجهاز الفني بجانب الاتفاق على الوديات التي سيخوضها الفريق هناك استعداداً للموسم الجديد.