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محمد شريف يستمتع بإجازته في حمام السباحة رفقة ابنه.. صور

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  • محمد شريف يستمتع بإجازته في حمام السباحة رفقة ابنه.. صور 1/6
  • محمد شريف يستمتع بإجازته في حمام السباحة رفقة ابنه.. صور 2/6
  • محمد شريف يستمتع بإجازته في حمام السباحة رفقة ابنه.. صور 3/6
  • محمد شريف يستمتع بإجازته في حمام السباحة رفقة ابنه.. صور 4/6
  • محمد شريف يستمتع بإجازته في حمام السباحة رفقة ابنه.. صور 5/6
  • محمد شريف يستمتع بإجازته في حمام السباحة رفقة ابنه.. صور 6/6

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القاهرة - سامية سيد - يواصل محمد شريف مهاجم الأهلى الجديد، الاستمتاع بإجازته بعد إنهاء إجراءات عودته مجدد للنادى الأهلى بعد انتهاء عقده مع الخليج السعودى بنهاية الموسم الماضى.

 

محمد شريف وابنه
محمد شريف وابنه

 

 

 

ونشر محمد شريف عبر حسابه على "فيس بوك"، صورا له في حمام السباحة رفقة ابنه "شريف" مستمتعا بالأجواء قبل العودة للتدريبات استعدادا للموسم الجديد.

محمد شريف
محمد شريف

 

ورحل محمد شريف عن الأهلي قبل موسمين وانضم إلى الخليج السعودي قبل أن يعود للقلعة الحمراء في فترة الانتقالات الصيفية الحالية في صفقة انتقال حر لمدة خمسة مواسم ويأمل اللاعب في استعادة موقعه في خط هجوم الأهلى بالموسم الجديد.

شريف
شريف

ومن قبل سجل محمد شريف بقميص الأهلي 59 هدفا في 151 مباراة وتوج بالعديد من الألقاب وحصد جائزتي هداف وهداف دوري أبطال إفريقيا.

محمد شريف فى حمام السباحة

محمد شريف فى حمام السباحة

يضع مسئولو النادى الاهلى الرتوش الأخيرة على معسكر المارد الأحمر الذى سيقام في مدينة طبرقة التونسية، حيث ينهى الجهاز الإداري إجراءات سفر اللاعبين والجهاز الفني بجانب الاتفاق على الوديات التي سيخوضها الفريق هناك استعداداً للموسم الجديد.

مهاجم الاهلى
مهاجم الاهلى

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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