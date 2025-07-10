شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف الطبي يحدد مصير محمود ممدوح في مودرن سبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمود ممدوح مهاجم فريق حرس الحدود للكشف الطبي قبل إتمام التعاقد مع مودرن سبورت خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق الموسم المقبل.

وساهم محمود ممدوح مع حرس الحدود في 6 أهداف خلال الموسم الماضى، بعدما سجل 5 أهداف وصنع آخر في 23 مباراة خاضها مع الفريق الساحلى.

وكان نجح مسئولى مودرن سبورت بالتعاقد مع كمال السيد حارس مرمى الإسماعيلي السابق ومحمد يسري مدافع المنصورة ومحمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلي ورشاد المتولي صانع ألعاب بتروجت لمدة 4 أعوام في صفقة انتقال حر بعد اتهاء عقده مع بتروجت وعماد حمدي قادما من الإسماعيلي.

ويسعى مجدى عبد العاطى حاليا من تجهيز جميع اللاعبين بدنيا وفنيا خلال التدريبات الجماعية، التي تقام على الملعب الفرعى لاستاد القاهرة الدولى.