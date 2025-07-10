شكرا لقرائتكم خبر عن صديق أوجولا يغيب عن تدريبات سيراميكا استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النيجيري صديق أوجولا جناح فريق سيراميكا، الغياب عن تدريبات سيراميكا منذ عودته من بيراميدز، استعدادا للموسم الجديد الذى ينطلق 8 أغسطس المقبل.

وعاد صديق أوجولا إلى سيراميكا مرة أخرى بعد انتقاله إلى بيراميدز الموسم الماضى على سبيل الإعارة مع وجود بند الشراء، والذى لم يفعله بيراميدز ليعودة مجددا لسيراميكا.

ويغيب صديق أوجولا عن التدريبات بسبب إصابته بالتهابات في الركبة تحتاج من 10 أيام إلى أسبوعين للتعافى منها والمشاركة مجددا في تدريبات سيراميكا استعدادا للموسم الجديد.

ووضع مسئولو سيراميكا نظاما لإجراء الصفقات وتدعيم الفريق فى الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل الاستعداد للموسم الجديد باستخدام الراحلين من أجل جلب الصفقات.

واستخدم مسئولو سيراميكا بعض اللاعبين للصفقات التبادلية، من أجل جلب صفقات قوية للفريق، يأتى أبرزها رحيل محمد شكرى وأحمد رمضان بيكهام للأهلى مقابل أحمد عبد القادر ورضا سليم وخالد عبد الفتاح، وما زالت فى مرحلة التفاوض.