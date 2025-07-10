شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يكثف مفاوضاته مع بيراميدز لضم فخرى لاكاى مجددا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف مسئولو نادى سيراميكا من مفاوضاته مع مسئولي بيراميدز بشأن التعاقد مع الجنوب أفريقي فخرى لاكاى مهاجم الفريق، لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد.

واستعار سيراميكا فخرى لاكاى الموسم الماضى وقدم أداء مميزا رفقة الفريق، الأمر الذى جعل على ماهر المدير الفني لسيراميكا يطالب بضم الجنوب أفريقي على سبيل الإعارة أو الشراء النهائي.

وعاد فخرى لاكاى إلى بيراميدز لحين حسم مصيره مع الفريق السماوى، في الوقت الذى يرحب فيه اللاعب بالعودة مجددا لسيراميكا نظرا للفترة المميزة التي قضاها مع الفريق.

وكان سيراميكا طلب أكثر من لاعب من بيراميدز لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد أبرزهم فخرى لاكاى ومحمد رضا بوبو ومحمود زلاكة، ولكن تمسك بيراميدز باللاعبين حتى الآن.

ووضع مسئولو سيراميكا نظاما لإجراء الصفقات وتدعيم الفريق فى الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل الاستعداد للموسم الجديد باستخدام الراحلين من أجل جلب الصفقات.

واستخدم مسئولو سيراميكا بعض اللاعبين للصفقات التبادلية، من أجل جلب صفقات قوية للفريق، يأتى أبرزها رحيل محمد شكرى وأحمد رمضان بيكهام للأهلى مقابل أحمد عبد القادر ورضا سليم وخالد عبد الفتاح، وما زالت فى مرحلة التفاوض.