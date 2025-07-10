شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يضم عبد الله أقطاي لمدة 5 مواسم لتدعيم الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر أن نادي إنبي تعاقد رسميًا مع عبد الله أقطاي مهاجم فريق طنطا، بعقد يمتد لمدة خمسة مواسم، في إطار خطة النادي لتدعيم الخط الأمامي قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأكد المصدر لـ ”الخليج 365” أن التعاقد مع أقطاي جاء بعد نيل اللاعب ثقة الجهاز الفني للفريق، بقيادة المدير الفني، إلى جانب موافقة مدير التعاقدات إبراهيم محمد، وذلك لتعويض رحيل المهاجم أوفا الذي غادر الفريق مؤخرًا.

ويُعد عبد الله أقطاي من أبرز ناشئي نادي طنطا، من مواليد 2003، ولفت الأنظار خلال الموسم الماضي بأدائه المميز، حيث تمكن من تسجيل 8 أهداف بقميص فريقه، مما جعله هدفًا للعديد من الأندية قبل أن يحسم إنبي الصفقة لصالحه.

ويأمل مسؤولو إنبي أن يشكل أقطاي إضافة قوية لهجوم الفريق في الموسم المقبل، ضمن خطة النادي لتجديد الدماء والاعتماد على العناصر الشابة الواعدة.