شكرا لقرائتكم خبر عن صور لاعبى الدورى فى الطفولة.. وكيف تغير مظهرهم.. إمام عاشور وشيكابالا الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الحساب الرسمي لرابطة الأندية المحترفة على نشر صور لاعبى الدورى المصرى في طفولتهم، معلقا على هذه الصور: "نجوم في الطفولة".

وتقدم هؤلاء اللاعبين كل من إمام عاشور لاعب الأهلى، محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك المُعتزل حديثاً، إبراهيم عادل لاعب بيراميدز، أحمد ياسر ريان لاعب البنك الأهلى، محمود حسن تريزيجيه لاعب الأهلى، عمر جابر لاعب الزمالك.



إبراهيم عادل



أحمد ياسر ريان



إمام عاشور



تريزيجيه



شيكابالا



عمر جابر

حددت رابطة الأندية المحترفة موعد انطلاق مسابقة الدورى الممتاز للموسم الجديد 2025 – 2026، فى الثامن من أغسطس المقبل بعد الاتفاق مع اتحاد الكرة وحسام حسن المدير الفنى للمنتخب، وعقب اجتماعها الأخير مع اتحاد الكرة ورؤساء أندية الدورى الممتاز.

وأعلنت رابطة الأندية انتهاء الدورى المصرى في مايو 2026، ليكون هذا الموسم هو الثاني على التوالي الذي تنجح فيه الرابطة فى الوفاء بتعهدها بإنهاء المسابقة بالتزامن مع مواعيد الدوريات الأوروبية الكبرى، بعد سنوات من الارتباك والتأجيلات التى أثرت على انتظام جدول المسابقة.