شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تتأهل إلي نصف نهائي بطولة نورديا المفتوحة للتنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهلت ميار شريف لاعبة المنتتخب الوطني للتنس ، إلى الدور النصف النهائي ببطولة "نورديا" المفتوحة للتنس المقامة في السويد ، ذات 125 نقطة.



جاء ذلك عقب فوز ميار شريف ، المصنفة رقم 86 عالميًا، على اللاتفية دارجا سيمنيستاجا، المصنفة رقم 128 عالميًا، بمجموعتين مقابل مجموعة بواقع 6-3 و3-6 و6-3 في مباراة الدور الربع النهائي التي أقيمت اليوم.

وكانت ميار شريف المصنفة الـ86 عالميًا، قد ودعت بطولة ويمبلدون للتنس ثالث ألقاب "الجراند سلام" من الدور الأول، بعد الخسارة من الروسية ميرا أندريفا المصنفة السابعة عالميًا والمتوجة بلقبى إنديان ويلز ودبي للأساتذة بنتيجة 2-0.

وتُقام منافسات بطولة ويمبلدون خلال الفترة من 1 إلى 14 يوليو المقبل على الملاعب العشبية بالعاصمة البريطانية لندن، بمشاركة أبرز نجمات التنس حول العالم.

ونقدمت ميار شريف لاعبة منتخب التنس مركزين في التصنيف العالمى للعبة، لتقفز إلى المركز الـ86 بدلا من الـ88، وهو آخر تصنيف وصلت له اللاعبة.