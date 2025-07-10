شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة دولية متميزة للاتحاد الرياضي المصري للجامعات في دورة الصين التدريبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، على ترشيح الدكتور ياسر مبروك –منسق الأنشطة التنافسية والمبادرات بالاتحاد للمنحة المقدمة من جمهورية الصين الشعبية للمشاركة فى دورة تدريبية دولية فى تنظيم الفعاليات الرياضية.

وكان الاتحاد الرياضي المصري للجامعات قد قام بترشيح الدكتور ياسر مبروك، فى اطار رؤية الاتحاد واستراتيجيته لتطوير وتأهيل الكوادر الجامعية الشابة والمميزة، وتعزيز حضورها في المحافل الدولية، بما يسهم في بناء منظومة احترافية متكاملة تواكب التطلعات وتخدم أهداف التعليم العالي في مصر والرياضة الجامعية.

وقد أكد الدكتور احمد كامل مهدي سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات ان هذا الترشيح جاء تقديرًا لما يمتلكه الدكتور ياسر مبروك من خبرات واسعة في مجال تنظيم الفعاليات الرياضية وقدرته على تمثيل مصر بالصورة التي تليق بها.

وشهدت الدورة التدريبية مشاركة 32 متدربًا من 14 دولة، وتم اختيار الدكتور ياسر مبروك ممثل مصر رئيسًا للمشاركين، كما ألقى كلمة الافتتاح نيابة عن الوفود المشاركة .. وتكليلا لجهوده المتميزة أثناء الدورة التدريبية تم تعيينه مندوب اتصال لمصر لدى كلية شاندونج المهنية للتجارة الخارجية، ضمن برامج التعاون والمساعدات الصينية.

وخلال الدورة قدم ممثل الاتحاد المصري عرضًا شاملًا عن تنظيم الاتحاد الرياضي المصري للجامعات بطولة العالم للجامعات للسباحة بالزعانف والتي ستنظمها مصر بمدينة شرم الشيخ 2026، كما قدم عرضاً آخر عن جمهورية مصر العربية شمل التعليم الجامعي في مصر، واستعرض أبرز ملامح التطوير في المنظومة التعليمية، وتصنيف الجامعات المصرية ، كما شارك في البرامج النظرية والزيارات الميدانية التعليمية والثقافية.