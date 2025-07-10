شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العش ينضم لغزل المحلة لمدة 3 مواسم قادماً من البنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي غزل المحلة تعاقده مع أحمد العش، مدافع فريق البنك الأهلي، لمدة ثلاثة مواسم، في صفقة انتقال نهائي، وذلك لتدعيم خط دفاع الفريق خلال الموسم المقبل من الدوري المصري الممتاز.

وجاء التعاقد مع العش بناءً على توصية من الجهاز الفني بقيادة علاء عبد العال بعد مراقبة مستواه في المواسم الأخيرة، حيث يُعد من المدافعين أصحاب الخبرة في الدوري.

ويُعتبر أحمد العش إضافة قوية للخط الخلفي لغزل المحلة، في ظل سعي النادي لتكوين فريق متوازن قادر على البقاء في الدوري الممتاز والمنافسة بشكل قوي.

ومن المنتظر أن ينضم اللاعب إلى معسكرغزل المحلة خلال الأيام القليلة المقبلة، استعداداً لانطلاق الموسم الجديد.

وفى نفس السياق دخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، بقيادة علاء عبد العال، معسكرًا مغلقًا في القاهرة بداية الثلاثاء الماضي ، ضمن التحضيرات للموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز.