شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستقر على رفع عقد مروان عطية من 13 إلى 20 مليون جنيه سنوياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أستقر مسئولي النادى الأهلى على تعديل عقد مروان عطية لاعب وسط الفريق خلال الفترة الحالية تقديراً لمكانته وأداؤه مع الفريق خلال الفترة الماضية خاصة بعدما تلقى اللاعب عدة عروض خارجية الفترة الأخيرة وتم رفضها بسبب حاجة الفريق لجهوده.

وقال مصدر في الأهلي لـ"الخليج 365" أن مروان عطية تلقى عرضاً مُغرياً من أحد أندية الدوري السعودي خلال الفترة الأخيرة مقابل مليون و200 ألف دولار للاعب أي ما يقرب من 75 مليون جنيه سنوياً لكن اللاعب رفض هذا العرض بسبب حاجة الأهلي لجهوده وأعتذر للنادي السعودي وقرر البقاء مع الفريق.

وأوضح المصدر أن إدارة الأهلي كانت قد قامت بتعديل عقد مروان عطية من 8 إلى 13 مليون منذ نحو موسم ونصف الموسم ، قبل أن تستقر على تعديل العقد حالياً للمرة الثانية بحيث يتم رفع العقد من 13 إلى 20 مليون جنيه سنوياً.

ويقدم مروان عطية عروض جيدة منذ إنتقاله للقلعة الحمراء في يناير 2023 لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم وإنضم لـ منتخب مصر وبات أساسياً في تشكيلة الأهلي والفراعنة بفضل أدارؤه الجيد وإلتزامه داخل الملعب.

وخاض مروان عطية 41 مباراة بقميص الأهلى الموسم الماضى وتمكن من تسجيل هدفين في جميع البطولات المحلية والأفريقية والدولية.