شكرا لقرائتكم خبر عن ممدوح عباس: مباراة اعتزال لـ شيكابالا وشيفو وصفقات مميزة فى الطريق للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

قال ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، إنه يتم ترتيب مباراة اعتزال كبيرة لـ محمد عبدالشافي ومحمود عبدالرازق "ِشيكابالا" خلال الفترة المقبلة.

وقال عباس في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" المُذاع على قناة نادي الزمالك: "شيكابالا لديه مشروع خاص وهو يريد أن يقوم بإنشاء أكاديمية لكرة القدم، ومحمد عبدالشافي قد يتولى منصب في الزمالك قريبا وأنا واحد من جماهير نادي الزمالك وأشعر بحبهم لناديهم وتضحياتهم، والفريق كان يمر بموسم صعب للغاية ونجح في التتويج بكأس مصر في النهاية".

وأشار ممدوح عباس إلى أن المدير الرياضي هو المسؤول الأول والأخير عن الصفقات التي يقوم بها قائلا "أنا داعم لنادي الزمالك فقط ولكن المدير الرياضي هو المسؤول عن التعاقدات وأنا ليس صاحب قرار في الصفقات الجديدة والتفكير الجديد لدى إدارة الزمالك جيد بسبب الاستفادة من بيع اللاعبين وعدم رحيلهم بشكل مجاني وأتمنى أن يعود نادي الزمالك لسابق أمجاده وبطولاته وأن يكون دائما في استقرار إداري وهذا هو ما يهمني فقط".

وأختتم رئيس نادي الزمالك الأسبق حديثة " معسكر الزمالك الحالي جيد للغاية وطبقا لإمكانيات النادي الحالية وسيكون هناك انضباط داخل المعسكر ومصطفى شلبي سيرحل لنادي البنك الأهلي مقابل 35 مليون جنيه ولأول مرة النادي يستفيد من بيع اللاعبين بدلا من رحيلهم مجانا وجماهير الزمالك سترى فريق مميز للغاية بصفقات سوبر في جميع المراكز التي يحتاجها الفريق".