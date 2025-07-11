شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 10-7-2025 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بالشكر إلى لجنة التخطيط والتطوير بالنادي، والتي أدت عملها على الوجه الأكمل.

اعتماد التوصيات وبدء التنفيذ.. لجنة التخطيط تسلم المهام لمجلس الزمالك

تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بالشكر إلى لجنة التخطيط والتطوير بالنادي، والتي أدت عملها على الوجه الأكمل.

الزمالك يُنهى صفقة المهدى سليمان لمدة 3 مواسم والإعلان الرسمى خلال ساعات

أنهت إدارة الكرة بنادي الزمالك التعاقد مع الحارس المخضرم المهدي سليمان في صفقة انتقال حر.

الأهلى يستقر على رفع عقد مروان عطية من 13 إلى 20 مليون جنيه سنوياً

استقر مسئولي النادى الأهلى على تعديل عقد مروان عطية لاعب خط وسط الفريق للمرة الثانية خلال الفترة الحالية وقبل بداء مرحلة الاعداد للموسم الجديد.

مصطفي شلبي يتخلف عن جلسة الاتفاق مع البنك الأهلي ويعطل صفقة ربيع

تخلف مصطفى شلبي لاعب فريق الزمالك عن الجلسة التي كان من المقرر عقدها مع مسئولي البنك الأهلي للاتفاق علي انتقاله لصفوف البنك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الأهلي يرفض عروض رحيل أحمد رضا ويتمسك باستمراره في الموسم الجديد

كشف مصدر داخل النادي الأهلي رفض مسئولي القلعة الحمراء رحيل أحمد رضا لاعب وسط الفريق والتمسك باستمراره في الموسم الجديد.

الاتحاد المنستيري يمهل الزمالك أسبوعًا لسداد مستحقات الجفالي ويرفض عودته

أمهل نادي الاتحاد المنستيري التونسي الزمالك مهلة أخيرة مدتها أسبوع واحد، لسداد القسط الأخير من مستحقات صفقة اللاعب أحمد الجفالي، والتي تبلغ 325 ألف دولار، مرفقة بغرامة تأخير نظير عدم الالتزام بالسداد في الموعد المحدد مسبقًا.

حامد حمدان عقب مفاوضات الزمالك لضمه من بتروجيت : إني عبد الله ولن يضيعني

نشر الفلسطيني حامد حمان لاعب خط وسط فريق بتروجيت رسالة عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام عقب أنباء تفاوض مسئولي الزمالك على ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ونص الرسالة كالتالى " إني عبد الله ولن يضيعني".