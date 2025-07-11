شكرا لقرائتكم خبر عن كيشو بطل أولمبياد طوكيو 2020 يعلن اعتزاله المصارعة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن محمد إبراهيم كيشو لاعب منتخب المصارعة وبطل أولمبياد طوكيو 2020 اعتزاله اللعب وترك البساط بعد سنوات طويلة من البطولات والالقاب.

ونشر كيشو عبر صفحته بموقع تبادل الصور إنستجرام"بعد سنين طويلة من التعب والتحديات والانتصارات بعد ماشرفت بلدى ورفعت علمها فى المحافل الدولية وقدرت أحقق الحلم واتوج بميدالية اولمبية فر المصارعة الرومانية وصلت للقرار الأصعب فى مشوارى الرياضى قررت أعلن اعتزالى اللعب رسميا القرار مش سهل والمصارعة كانت دايما أكثر من مجرد رياضة بالنسبة لي كانت حياتى وشغفى وسندى فى أصعب الاوقات بحمد ربنا على كل لحظة عشتها فوق البساط وكل لحظة فخر وكل تشجيع سمعته من أهلى وجمهورى وبلدى بشكر كل مدرب ساعدني وكل زميل وقف جنبى وكل حد دعمنى بكلمة حلوة أو بدعوة من القلب شكرا للمصارعة اللى علمتنى اكون راجل قبل ما اكون بطل وشكرا لكل حد كان جزء من الرحلة.