شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل يشارك في تدريبات سيراميكا بعد التعافى من الإصابة استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك محمد عادل لاعب وسط نادى سيراميكا، في تدريبات الفريق بشكل طبيعى بعد الانتهاء من برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة التي لحقت به وحرمته من مباريات الفريق في نهاية الموسم.

وتعافى محمد عادل من إصابة جزع الرباط الداخلى للركبة التي عانى منها اللاعب وأبعدته عن مباريات الفريق، وخضع لبرنامج تأهيلى من أجل التعافى منها.

وأصبح محمد عادل جاهزا لخوض التدريبات بشكل طبيعى بعد التعافى من الإصابة، والمشاركة في المباريات الودية والرسمية في الفترة المقبلة.

ووضع مسئولو سيراميكا نظاما لإجراء الصفقات وتدعيم الفريق فى الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل الاستعداد للموسم الجديد باستخدام الراحلين من أجل جلب الصفقات.

واستخدم مسئولو سيراميكا بعض اللاعبين للصفقات التبادلية، من أجل جلب صفقات قوية للفريق، يأتى أبرزها رحيل محمد شكرى وأحمد رمضان بيكهام للأهلى مقابل أحمد عبد القادر ورضا سليم وخالد عبد الفتاح، وما زالت فى مرحلة التفاوض.