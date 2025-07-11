شكرا لقرائتكم خبر عن زد يبحث عن لاعب وسط جديد بعد تمسك الأهلي ببقاء أحمد رضا والان مع تفاصيل الخبر

يبحث مسئولو نادي زد التعاقد مع لاعب وسط جديد بعد قرار النادي الأهلي بالتمسك باستمرار أحمد رضا ورفض إعارته إلى زد خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان أحمد رضا مرشحا في الخروج على سبيل الإعارة من الأهلي إلى زد لمدة موسم واحد، ولكن تم إبلاغ مسئولي زد بتمسك الجهاز الفني للفريق الأحمر باستمرار اللاعب ، ليبدأ زد البحث عن لاعب وسط جديد.

في سياق جديد، قرر محمد شوقي المدير الفني لفريق زد، رفع الحمل البدني للاعبيه، من أجل رفع اللياقة البدنية للاعبين وتجهيزهم بشكل قوي لخوض منافسات الموسم الجديد.

ويخوض فريق زد معسكرا مغلقا بمدينة الإسكندرية ضمن خطة التحضير لخوض منافسات الموسم الجديد ، الذي يرغب خلاله تحقيق نتائج قوية كما حدث في الموسم الاول له بالدوري الممتاز، عكس نتائج الموسم الماضي غير المرضية.

على جانب آخر ، يتفاوض مسئولو نادي زد مع مهاجم أجنبي في الوقت الراهن من أجل التعاقد معه لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد، في ظل رغبة الجهاز الفني في تدعيم الخط الأمامي بمهاجم أجنبي سوبر.

ويرغب الجهاز الفني لزد بقيادة محمد شوقي في حل أزمة العقم التهديفي التي لازمت الفريق في الموسم الماضي، وهو ما دفعه لمنح الضوء الأخضر أمام رحيل عدد من لاعبيه الأجانب، لفتح المجال أمام التعاقد مع لاعبين سوبر.