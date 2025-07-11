شكرا لقرائتكم خبر عن تدعيم الجبهة اليسرى على رأس أولويات الأهلي قبل انطلاق فترة الإعداد والان مع تفاصيل الخبر

يعمل مسئولو النادي الأهلي على تلبية احتياجات الجهاز الفني من الصفاقات الجديد قبل بجدء فترة الإعداد للموسم الجديد بدءا من يوم الاثنين المقبل، في بداية التحضير لخوض منافسات الموسم الجديد.

ويسابق مسئولو النادي الأهلي الزمن للتعاقد مع ظهير أيسر باعتبار تدعيم الجبهة اليسرى على رأس أولويات الجهاز الفني قبل التحضير للموسم الجديد، في ظل النقص العددي في هذا المركز، بخلاف تدعيم باقي المراكز مثل الجبهة اليمنى والهجوم والدفاع والذين لا يعتبرون أصحاب أولوية، باعتبار أن التدعيم فيهم مرتبط برحيل بعض اللاعبين من المقيدين في صفوف الفريق الأحمر.

ويتصدر محمد شكري ظهير أيسر سيراميكا قائمة اللاعبين المرشحين لتدعيم صفوف الأهلي في الميركاتو الصيفي الحالي، ورغم الاتفاق على كافة تفاصيل الصفقة، ولكن ما يعطل إبرامها هو عدم الاتفاق على أسماء اللاعبين الذين سينضمون من الأهلي إلى سيراميكا ضمن الصفقة التبادلية، خاصة بعد رفض أحمد عبد القادر الانضمام إلى سيراميكا.

يذكر أن الأهلي تعاقد مع كل من أحمد سيد "زيزو" ومحمود حسن "تريزيجيه" ومحمد علي بن رمضان، وأحمد رمضان ومحمد شريف ومحمد أحمد "سيحا".

ياسين مرعى صاحب الـ 23 عاما خاض 22 مباراة في الدوري المصري سجل هدفين وصنع هدفا في الموسم المنقضي.

ويسعى الأهلي لتعزيز خط دفاعه قبل انطلاق الموسم الجديد. فضم أحمد رمضان من سيراميكا معارا ومصطفى العش بشكل نهائي من زد.

ويمتلك الأهلي أيضا كل من ياسر إبراهيم والمغربي أشرف داري في مركز قلب الدفاع.

ورحل رامي ربيعة عن الأهلي بنهاية تعاقده وانتقل للعين للإماراتي.

يضع مسئولو النادى الاهلى الرتوش الأخيرة على معسكر المارد الأحمر الذى سيقام في مدينة طبرقة التونسية، حيث ينهى الجهاز الإداري إجراءات سفر اللاعبين والجهاز الفني بجانب الاتفاق على الوديات التي سيخوضها الفريق هناك استعداداً للموسم الجديد.

ويعود الأهلي إلى تدريباته اليومية على ملعب التتش يوم 14 يوليو الجاري حيث يخضع اللاعبين لتدريبات تأهيلية وقياسات وزن ثم يُسافر الفريق يوم 18 إلى تونس لإقامة معسكر خارجي يستمر حتى يوم 29 الشهر ذاته.

ويُقام معسكر الأهلي في مدينة طبرقة التونسية، بعد إلغاء فكرة إقامته في أسبانيا ، ويخوض الأهلي خلال معسكر تونس 3 مباريات ودية أيام 21 و25 و28 من الشهر نفسه.