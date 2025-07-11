شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعرض الصفقات على الجزائرى ميلود حمدى قبل إتمام الاتفاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز مسئولو نادى الإسماعيلى، ملفا كاملا باللاعبين الذين تم التواصل معهم على الجزائرى ميلود حمدى المدير الفني الجديد قبل إتمام الاتفاق معهم وإبرام العقود.

وحصل مسئولو نادى الإسماعيلى على توقيع أكثر من 12 لاعبا منهم 5 أفارقة تمهيدا لقيدهم حال فتح القيد من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم، لتدعيم صفوف الدراويش.

وجدد الإسماعيلى طلبه للاتحاد الدولى "فيفا" بالرد على رفع إيقاف القيد التأديبى من أجل تسوية مستحقات اللاعبين المتأخرة على النادى وضم لاعبين استعدادا للموسم الجديد الذى يبدأ 8 أغسطس المقبل.

عبر الجزائرى ميلود حمدى المدير الفني لفريق الإسماعيلى، عن انطباعاته حول لاعبى الدراويش وكيف يرى الدورى المصرى والمنافسة وما هي رسالته للاعبين قبل بداية الموسم الجديد.

وقال ميلود حمدى في تصريحات تليفزيونية: "الانطباع الأول بعد التدريب جيد، اللاعبون يحاولون القتال في التدريبات ويتفاعلون مع التعليمات، لا أركز إلا مع الإسماعيلي الآن، ولا أحب أن أتحدث عن أي فترات تدريبية سابقة".

وأوضح: "الدوري المصري الأفضل في إفريقيا، ويمتلك فرق كبيرة، وجمهور الإسماعيلي أهم عنصر في منظومة القلعة الصفراء، نريدهم أن يدعمونا ونحن سنحاول أن نُسعدهم بأي طريقة".

وتابع مدرب الإسماعيلى: "رسالتى للاعبين لازم نكافح ونجتهد ونقاتل، أنا شايف لاعبين شباب ولكن بقدرات كبيرة، والفريق يحتاج لتدعيمات جديدة ولكن سنحاول تقديم أفضل مستوى".