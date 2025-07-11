شكرا لقرائتكم خبر عن رضا سليم يرحب بعرض الوداد ويفضله عن الأندية المحلية للرحيل عن الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

وافق المغربي رضا سليم لاعب الأهلي على العرض الذي تلقاه مؤخراً من نادي الوداد المغربي للإنتقال إلى صفوفه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية على سبيل الإعارة ، ورغم إمتلاك رضا سليم عروض محلية قوية أبرزها من سيراميكا وزد وأوشكت هذه الأندية على إنهاء التفاوض مع الأهلي لإستعارة اللاعب المغربي إلا أن دخول الوداد طرفاً في الصفقة تسبب في تأجيل إنتقال اللاعب إلى اياً من الأندية المصرية التي يميل الأهلي إلى إعارة اللاعب لأحداها لسببين أولهما ، حتى يكون رضا سليم تحت أعين الجهاز الفني للأهلي وبالتالي يمكن استعادته بعد إنتهاء الإعارة بسهولة والسبب الثاني حتى يستخدم الأهلي اللاعب في إبرام صفقات تبادلية مع ناديي زد أو سيراميكا بحكم العلاقة القوية التي تربط الأهلي بهما خاصة وأن هناك صفقات مُتبادلة بينهم ،ويترقب الأهلي وصول أفضل عرض من الوداد لدراسته والمفاضلة بينه وبين عرضيي زد و سيراميكا.

على جانب آخر، يدرس مسئولو النادي الأهلي التراجع عن فكرة ضم ظهير أيمن خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما كان هناك مخططا بتدعيم تلك الجبهة بعد تراجع مستوى محمد هاني خلال المشاركة في كأس العالم للأندية بأمريكا.

وأحال مسئولو النادي الأهلي القرار النهائي في ملف تدعيم الجبهة اليمنى إلى خوسيه ريبيرو المدير الفني، لتحديد قراره النهائي سواء بالاكتفاء باللاعبين الموجودين في صفوفه أو الاستمرار في التفاوض مع لاعبين جدد وضم ظهير أيمن جديد.