شكرا لقرائتكم خبر عن عقد مشروط بين الزمالك ويانيك فيريرا.. والتجديد مرتبط بالبطولات والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن وجود بنود مشروطة في عقد المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، ترتبط بنتائج الفريق خلال الموسم المقبل، خاصة فيما يتعلق بالتتويج بالبطولات.

وأوضح المصدر أن العقد يتضمن اتفاقًا بين الطرفين على ضرورة حصد عدد معين من البطولات التي سيشارك فيها الفريق خلال الموسم، كشرط أساسي لاستمرار التعاقد بين الطرفين.

وبحسب البنود المتفق عليها، فإن العقد سيتم تجديده تلقائيًا حال نجاح الفريق في تحقيق العدد المتفق عليه من البطولات، دون الحاجة إلى مفاوضات جديدة، وذلك تقديرًا لجهود المدرب وتحقيقه للأهداف الموضوعة مسبقًا.

وفي المقابل، يملك نادي الزمالك كامل الحرية في إنهاء التعاقد أو التفاوض مجددًا حال عدم التتويج بالبطولات المطلوبة، سواء للاستمرار أو البحث عن بديل.

وتأتي هذه الصيغة في إطار رغبة إدارة الزمالك في تحفيز الجهاز الفني لتحقيق أفضل النتائج الممكنة، وفي الوقت نفسه ضمان مرونة في إدارة ملف المدرب بما يتماشى مع طموحات النادي،ويعد هذا التوجه امتدادًا للسياسة الجديدة التي تتبعها إدارة الكرة بالنادي في التعاقدات مع الأجهزة الفنية.