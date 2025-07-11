شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ تجاربه الودية بمواجهة أورانج استعدادًا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في السادسة والنصف مساء اليوم الجمعة، أولى مبارياته الودية أمام فريق أورانج، على ستاد الكلية الحربية، وذلك في إطار التحضيرات لانطلاق الموسم الكروي الجديد 2025-2026.

وتعد هذه المباراة هي الأولى للفريق تحت قيادة المدير الفني الجديد، البلجيكي يانيك فيريرا، والذي تولى المسؤولية مؤخرًا خلفًا لـ أيمن الرمادي ويسعى المدرب الجديد لاكتساب انطباع أولي عن مستوى اللاعبين، من خلال تجربة العناصر المتاحة له على أرض الملعب.

ويهدف فيريرا إلى تجربة عدد من اللاعبين في مراكز مختلفة، وذلك من أجل الوقوف على مستواهم الفني والبدني ومدى جاهزيتهم للانضمام للتشكيل الأساسي خلال الموسم المقبل،حيث تأتي هذه المباراة ضمن سلسلة من المباريات الودية التي يخطط الجهاز الفني لخوضها خلال الفترة المقبلة.

كما قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، الانتظام في معسكر مغلق بالعاصمة الإدارية، في الفترة من 15 وحتى 27 يوليو الجاري، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يخوض الفريق عدة مباريات ودية خلال المعسكر المغلق، يتم الاتفاق عليها في الفترة الحالية، من أجل تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل للموسم الجديد،وكان فريق الزمالك بدأ فترة الإعداد منذ يوم الأحد الماضي.