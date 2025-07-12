شكرا لقرائتكم خبر عن وعكة صحية مفاجئة تُدخل محمد أبو النجا حارس وادى دجلة العناية المركزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل محمد أبو النجا ، حارس مرمى نادى وادى دجلة، العناية المركزة بعد أزمة صحية بسبب مشاكل في الجهاز الهضمى والكبد، ليغيب عن تدريبات الفريق البترولى حتى الآن.

ويعانى حارس مرمى وادى دجلة من أزمة حاليا كبيرة والتي أودعت اللاعب فى العناية المركزة بالإسماعيلية، قبل نقل اللاعب إلى أحد مستشفيات أكتوبر.

وتتكفل إدارة وادى دجلة بعلاج اللاعب لحين شفائه والعودة مجددا للملاعب، لذلك قررت نقله من الإسماعيلية إلى أكتوبر لمزيد من الاهتمام بحالته.

وأنهى فريق وادى دجلة مسابقة دورى المحترفين فى المركز الثانى برصيد 76 نقطة، بعدما فاز فى 21 مباراة وتعادل فى 13 لقاء وخسر 4 مواجهات فقط، سجل لاعبوه 44 هدفا واستقبلت شباكهم 14 هدفا.

وجاءت أرقام بونجا مع دجلة كالتالى: لعب 29 مباراة 21 كلين شيت (10 كلين شيت متتالى)، واستقبل 8 أهداف فقط طوال الموسم.