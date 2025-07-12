شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محسن أبو جريشة: الإسماعيلى في مأزق ولم يعرض عليّ منصب المدير الرياضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد محسن أبو جريشة نجم الإسماعيلى السابق، أن الإسماعيلى يمر بموقف صعب في الوقت الحالي وأنصح مسئولي الدراويش بتجديد عقود أي لاعب انتهى تعاقده لحين فتح القيد.

وقال محمد محسن أبو جريشة فى تصريحات خاصة، "الوضع صعب جدا في الإسماعيلى ونحتاج فتح القيد من أجل تدعيم الفريق بصفقات قوية، كل اللاعبين المتواجدين حاليا لسه صغار ويفقدون الخبرة اللازمة، والفريق هبط الموسم الماضى لولا قرار إلغاء الهبوط".

وأضاف نجم الإسماعيلى السابق، "الجزائرى ميلود حمدى مدرب الإسماعيلى الجديد يمتلك "سى في" قوى وناجح مع الأندية السابقة، ولكن أي مدرب يحتاج إلى لاعبين من أجل النجاح والوضع الحالي صعب جدا على أي مدرب ونتمنى له التوفيق والنجاح مع الدراويش".

وأوضح، "على إدارة الإسماعيلى تجديد عقود أي لاعب انتهى تعاقده مع النادى لاستكمال قائمة الفريق، لأن منع القيد يجبر الإسماعيلى على تجديد العقود مفيش اختيارات حاليا أمامك، أي لاعب حاليا تقدر تجددله لازم تمضى معاه لأنك مش هتقدر تجيب لاعبين جدد".

وعن منصب المدير الرياضى، قال محمد محسن أبو جريشة، "لم يتواصل معى أحد من مجلس الإدارة بشأن المدير الرياضى للإسماعيلى ولا إدارة الكرة".