شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب ينعى يوسف نبيه حارس ناشئى ذئاب الجبل بطنطا والان مع تفاصيل الخبر

نعى نادي المقاولون العرب، اللاعب الشاب يوسف نبيه، حارس مرمى فريق المقاولون بطنطا، والذي توفي اليوم الجمعة.

وجاء بيان المقاولون العرب لنعي اللاعب كالتالي: ببالغ الحزن والأسى يتقدم مجلس إدارة نادي المقاولون العرب والعاملين، بخالص التعازي والمواساة لأنفسنا والأسرة، اللاعب الشاب يوسف نبيه حارس مرمى فريق مقاولون طنطا مواليد 2007.. سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

من ناحية أخرى، في إطار استعدادات فرق قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب للموسم الرياضي الجديد، نظم الدكتور فادي الجندي، المعد النفسي لقطاع الناشئين، محاضرة تفاعلية بعنوان قوة عقلك في الملعب.

استهدفت المحاضرة تعزيز الوعي بأهمية الجانب النفسي في الأداء الكروي، والثقة بالنفس كعامل رئيسي في الأداء الجيد، وكيفية تقبل الأخطاء والتغلب على الإحباط للعودة أقوى.