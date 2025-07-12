شكرا لقرائتكم خبر عن والد حامد حمدان يعلق على مفاوضات الزمالك مع نجله: "نصيبك هيصيبك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه محمد حامد والد الفلسطيني حامد حمدان لاعب وسط بتروجت، رسالة إلى ابنه بشأن العروض المقدمة له في الانتقالات الصيفية الحالية للرحيل عن الفريق البترولى.

وكتب حامد حمدان عبر حسابه على فيس بوك: "خلقت الأحلام كى تتحقق وليس لتُمنع.. إرادة الله فوق إرادة البشر.. الله غالب"، في إشارة إلى حرمانه من تحقيق حلمه.



حامد حمدان

وعلق والد حامد حمدان على بوست ابنه قائلا: "ابنى حامد غير نصيبك ما بيصيبك، لو ليك نصيب تلعب في الزمالك حتلعب لو اجتمعت الإنس والجن على ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بما كتب الله لك"، ليرد لاعب بتروجت: "بإذن الله يا والدى".



تعليق والد ووالدة حامد حمدان

وكتبت أم حامد حمدان أيضا تعليقا على البوست: "ربنا يكتبلك لخير كله يا حبيبى ما تقلق ربنا معاك".

رفض مسئولو نادى بتروجت، التفريط في لاعبه الفلسطيني حامد حمدان جناح الفريق البترولى في الانتقالات الصيفية الحالية على الرغم من العروض القوية التي يتلقاها اللاعب في الفترة الحالية.

وتمسك مسئولو بتروجت حتى الآن باستمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق في الموسم الجديد، رافضا عرضا من قطر القطرى، بالإضافة إلى عروض من الزمالك والمصرى والبنك الأهلى.

وشارك حامد حمدان في مران الفريق البترولى بشكل طبيعى، مؤكدا أنه ملتزم بقرار إدارة النادى، سواء بالبقاء أو البيع، وأن كل تركيزه حاليا مع الفريق استعدادا للموسم الجديد.

ويتمسك مسئولو بتروجت حتى الآن بجميع اللاعبين، على الرغم من العروض التي تلقاها النادى لأكثر من لاعب في هذه الفترة، والتي يأتي أبرزهم حامد حمدان وهادى رياض وتوفيق محمد.