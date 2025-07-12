شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شكرى وهانى يشاركان فى مران سيراميكا رغم مفاوضات الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك محمد شكرى وأحمد هانى ظهيرى نادى سيراميكا، في تدريب الفريق اليوم الجمعة، استعدادا لانطلاق الموسم الجديد المقرر لها 8 أغسطس المقبل.

وما زالت مفاوضات الأهلى مع مسئولي سيراميكا من أجل التعاقد مع الثنائى محمد شكرى وأحمد هانى لتدعيم خط دفاعه، إلا أن المفاوضات لم تنته حتى الآن في ظل طلبات على ماهر لتعويض هذا الثنائى.



محمد شكرى وأحمد هانى

وأبدى سيراميكا رغبته فى الحصول على خدمات مصطفى مخلوف حارس المرمي، وهو الأمر الذى وافق عليه الأهلى، فى ظل عدم الحاجة لجهود الحارس فى الموسم الجديد، فى ظل تواجد محمد الشناوى ومصطفى شوبير بجانب التعاقد مع محمد سيحا من المقاولون العرب.



سيراميكا

وتأخر مسئولو النادي الأهلي عن إعلان صفقة محمد شكري ظهير أيسر سيراميكا، رغم الاتفاق على كل التفاصيل الخاصة بالصفقة، من أجل تدعيم الجبهة اليسرى للفريق الأحمر في الموسم الجديد.



على ماهر

وجاء تأخر الإعلان عن الصفقة بسبب عدم حسم بعض التفاصيل الخاصة بالصفقة والمتعلقة باللاعبين الذين سيرحلون عن الأهلي إلى سيراميكا، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، في ظل رغبة البعض في تحديد وجهته بنفسه حال رحيله عن الأهلي.