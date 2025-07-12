شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الإسماعيلى يكشف تطورات المصابين ومدة غيابهم عن الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

كشف الدكتور مجدى الباز، رئيس الجهاز الطبى بالنادى الإسماعيلى، آخر تطورات مصابى الفريق ومدة غيابهم عن الفريق استعدادا للموسم الجديد.

وقال مجدى الباز، في تصريحات للموقع الرسمي للنادى الإسماعيلى: "إن قائمة الإصابات تضم حاليا 3 لاعبين يخضعون لبرنامج علاجى منذ انطلاق فترة الإعداد".

وأضاف: "معاناة مروان حمدى وعبد الكريم مصطفى من التهاب فى وتر أكيلس، على أن ينضم الثنائى للتدريبات بشكل طبيعى الأسبوع المقبل".

وأشار طبيب الفريق إلى معاناة محمد خطارى من شد خفيف فى عضلة المنشأ الأمامية، موضحا حاجة اللاعب لثلاثة أيام للتأهيل والعودة للتدريبات الجماعية.

وأكد الباز أن هناك إصابات أخرى تحتاج مزيدا من الوقت، موضحا تنفيذ كل من خالد النبريصى، أحمد أيمن، حاتم سكر ومحمد حسن، لبرنامج تأهيلى قوى.