شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 11 – 7 – 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 11 – 7 – 2025 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: وزارة الرياضة: لم نصدر قرارات بشأن تأجيل انتخابات الأندية الرياضية.

وزارة الرياضة: لم نصدر قرارات بشأن تأجيل انتخابات الأندية الرياضية

قالت وزارة الشباب والرياضة إنه بشأن ما أثير حول تأجيل انتخابات الأندية الرياضية، فإنها لم يصدر عنها قرارات وزارية بتأجيل عقد الجمعيات العمومية، مشيرة إلى أنه يتعين على كافة الهيئات الرياضية الالتزام بأحكام القانون واللوائح الصادرة نفاذا له.

تفاصيل خلاف الزمالك وأحمد مصطفى زيزو حول المستحقات المتأخرة

ما زالت قصة الزمالك وأحمد مصطفى زيزو لاعب الأهلى الحالي والأبيض السابق، لم تغلق حتى هذه اللحظة بعد مطالبة اللاعب بمستحقاته المتأخرة في الوقت الذى قدم الزمالك أكثر من شكوى ضد اللاعب.

اتحاد الكرة يعلن مواعيد دورات الرخص التدريبية فى موسم 2025/2026

في إطار برنامج الاتحاد المصري لكرة القدم لمنح الرخص التدريبية للمدربين خلال الموسم 2026/2025.

الزمالك يستعد لاعلان صفقة المهدى سليمان بعد الانتهاء من برومو التقديم

يستعد نادي الزمالك للإعلان الرسمى عن التعاقد مع الحارس المخضرم المهدي سليمان في صفقة انتقال حر، لتدعيم مركز حراسة المرمى استعدادًا للموسم الجديد، وذلك بعدما انتهى الحارس من تصوير البرومو الخاص بتقديمه للجماهير.

علي معلول يفاضل بين عروض الخليج وتونس بعد استلام جميع مستحقاته من الأهلي

يفاضل النجم التونسي علي معلول لاعب الأهلي السابق بين عدة عروض خليجية تلقاها خلال الأيام الماضية لاختيار أحدها قبل مطلع الموسم الجديد، وذلك بعد انتهاء علاقته بشكل رسمي مع القلعة الحمراء بنهاية المسم الماضي.

مصدر مقرب من اللاعب: سيف الجزيرى يتمسك بالاستمرار مع الزمالك

كشف مصدر مقرب من الدولى التونسى سيف الدين الجزيرى ، مهاجم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، أن اللاعب متمسك بالاستمرار مع القلعة البيضاء حتى نهاية تعاقده فى 2027، ولا يرغب فى الرحيل بالميركاتو الصيفي الحالى.

حارس الأهلى يدخل ضمن الصفقة التبادلية مع سيراميكا لحسم ضم محمد شكرى

دخل مصطفى مخلوف، حارس مرمى النادى الأهلى، ضمن الأسماء المرشحة للدخول ضمن الصفقة التبادلية التى يستعد المارد الأحمر لإبرامها مع نادى سيراميكا، للحصول على خدمات محمد شكري الظهير الأيسر للفريق.