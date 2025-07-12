شكرا لقرائتكم خبر عن نادى 6 أكتوبر يكرم عبد الرحمن فيصل نجم كرة اليد بعد انضمامه إلى باريس سان جيرمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حرص مجلس إدارة نادي 6 أكتوبر برئاسة دكتور عبد اللطيف صبحي، على تكريم عبد الرحمن فيصل نجم منتخب مصر لكرة اليد، بعد انتقاله رسميا إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مؤخراً.

ويعد عبد الرحمن فيصل أحد أبناء فريق اليد في نادي 6 أكتوبر، قبل أن ينتقل إلى النادي الأهلي ثم إلى الفريق الفرنسي.

وأعرب عبد اللطيف صبحي، رئيس نادي 6 أكتوبر، عن سعادته البالغة بتكريم اللاعب عبد الرحمن، أحد أبرز أبناء النادي، بعد انضمامه رسميًا إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وأكد صبحي أن هذا الإنجاز يُعد مصدر فخر كبير للنادي، ويجسد نجاح منظومة إعداد الناشئين التي يوليها النادي اهتمامًا كبيرًا.

وأوضح رئيس النادي أن الإدارة قررت إنشاء أكاديمية رياضية متخصصة لكرة اليد داخل النادي، ستحمل اسم اللاعب الدولي عبد الرحمن، وذلك بالتعاون المباشر مع نادي باريس سان جيرمان، في خطوة تهدف إلى تطوير المواهب الشابة ومنحهم فرصة الاحتكاك بالمدارس الكروية الأوروبية المتقدمة.

وأضاف صبحي: "عبد الرحمن يمثل قصة نجاح ملهمة لأبناء النادي، ونأمل أن تكون الأكاديمية الجديدة منصة لصناعة جيل جديد من النجوم القادرين على تمثيل مصر في أكبر المحافل الدولية".

ويأتي هذا التعاون في إطار خطة نادي 6 أكتوبر لتوسيع قاعدته في اكتشاف المواهب وتقديم الدعم الكامل لهم، بما يتماشى مع رؤية الدولة في الاستثمار في الشباب والرياضة.

وأعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تعاقده مع عبد الرحمن فيصل، نجم فريق كرة اليد بالنادي الأهلي، لينضم إلى صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل 2025/2026.

وسيتزامل عبد الرحمن فيصل مع مواطنه يحيى خالد، نجم منتخب مصر، في صفوف الفريق الفرنسي، تحت قيادة المدير الفني الجديد ستيفان مادسن، الذي قاد الأهلي في موسم استثنائي قبل انتقاله إلى باريس سان جيرمان.



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