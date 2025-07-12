شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن مواعيد دورات الرخص التدريبية فى موسم 2025/2026 والان مع تفاصيل الخبر
فرع الشرقية
* الرخصة D
15 - 24 يوليو 2025
* تخصص حراس المرمى
10 أكتوبر 2025
فرع الإسماعيلية
* الرخصة C
8 سبتمبر 2025 - 15 نوفمبر 2025
* الرخصة D
16 - 25 يوليو 2025
فرع القليوبية
* الرخصة B
17 أكتوبر 2025 - 20 فبراير 2026
* الرخصة D
19 نوفمبر 2025 - 19 يناير 2026
فرع دمياط
* الرخصة C
3 أغسطس 2025 - 13 أكتوبر 2025
فرع بني سويف
* الرخصة D
9 - 18 أغسطس 2025
فرع الفيوم
* الرخصة C
17 نوفمبر 2025 - 17 فبراير 2026
* الرخصة D
10 - 19 أغسطس 2025
فرع القاهرة
* الرخصة B
15 سبتمبر 2025 - 15 يناير 2026
* الرخصة C
26 أكتوبر 2025 - 26 يناير 2026
19 يناير 2026 - 19 أبريل 2026
14 مايو 2026 - 14 أغسطس 2026
* الرخصة D
17 - 26 يوليو 2025
1 - 10 أكتوبر 2025
11 - 20 أكتوبر 2025
* رخصة حراس المرمى
10 سبتمبر 2025
فرع الجيزة
* الرخصة B
23 يوليو 2025 - 24 نوفمبر 2025
* الرخصة C
17 أكتوبر 2025 - 17 يناير 2026
* الرخصة D
25 أغسطس 2025 - 4 سبتمبر 2025
2 - 11 أكتوبر 2025
* رخصة حراس المرمى
10 نوفمبر 2025
فرع الأسكندرية
* الرخصة B
15 سبتمبر 2025 - 15 يناير 2026
* الرخصة C
1 أغسطس 2025 - 10 أكتوبر 2025
* رخصة حراس المرمى
10 ديسمبر 2025
فرع الدقهلية
* الرخصة B
1 نوفمبر 2025 - 1 مارس 2026
20 أبريل 2026 - 24 أغسطس 2026
* الرخصة C
26 يوليو 2025 - 3 أكتوبر 2025
14 - 23 يوليو 2025
فرع بورسعيد
* الرخصة B
12 سبتمبر 2025 - 12 ديسمبر 2025
فرع الأقصر
* الرخصة B
20 أكتوبر 2025 - 20 فبراير 2026
* الرخصة C
15 سبتمبر 2025 - 15 نوفمبر 2025
فرع كفر الشيخ
* الرخصة C
14 أكتوبر 2025 - 15 يناير 2026
14 أبريل 2026 - 14 يوليو 2026
فرع الغربية
* الرخصة B
1 أغسطس 2025 - 2 ديسمبر 2025
* الرخصة D
12 أكتوبر 2025 - 21 ديسمبر 2025
فرع قنا
* الرخصة C
19 سبتمبر 2025 - 16 ديسمبر 2025
فرع أسيوط
* الرخصة C
22 سبتمبر 2025 - 22 ديسمبر 2025
* تخصص حراس المرمى
15 أكتوبر 2025
فرع المنيا
* الرخصة B
20 ديسمبر 2025 - 24 مايو 2026
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