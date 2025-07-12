شكرا لقرائتكم خبر عن عداد صفقات الميركاتو الصيفى.. الأهلى الأكثر حضورا والزمالك وبيراميدز "اختفاء" والان مع تفاصيل الخبر

مع اقتراب موعد انطلاق بطولة الدوري المصري، تكثف الأندية مساعيها لحسم ملف الصفقات الجديدة في الميركاتو الصيفي قبل انطلاق الموسم الجديد بالنظام الاستثنائي للعام الثاني على التوالي.

وحددت رابطة الأندية المحترفة موعد انطلاق مسابقة الدورى الممتاز للموسم الجديد 2025 – 2026، فى الثامن من أغسطس المقبل بعد الاتفاق مع اتحاد الكرة وحسام حسن المدير الفنى للمنتخب، وعقب اجتماعها الأخير مع اتحاد الكرة ورؤساء أندية الدورى الممتاز.

وبدأ الأهلى من بين مختلف الأندية المصرية في تدعيم صفوفه مبكرًا مع بداية شهر يونيو، مستغلًا فترة القيد الاستثنائية للفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

ويسعى بيراميدز بطل أفريقيا ووصيف الموسم الأخير من الدوري المصري الممتاز لضم صفقات جديدة لمواصلة منافسة الأهلي على جميع الألقاب المحلية والقارية، بجانب رغبة الزمالك من ناحية أخرى في العودة إلى المشهد والمنافسة على اللقب، ورغم تحركات الناديين إلا أنه لم يتم الاعلان الرسمى من جانبهم عن أي صفقة.

ويسمح الاتحاد المصري لكرة القدم للأندية بضم 35 لاعبًا كحد أقصى في قوائمها خلال موسم 2025/2026، مع الالتزام بقيد الصفقات الجديدة في الفترة المحددة، كما تم الاستقرار على عدد الأجانب وهو 5 لاعبين محترفين لفرق الدوري الممتاز.

ويقام الدوري المصري 2025/2026 للمرة الأولى بمشاركة 21 فريقا بعد إلغاء الهبوط خلال الموسم الأخير، وهي: الأهلي، بيراميدز، الزمالك، المصري، البنك الأهلي، سيراميكا كليوباترا، فاركو، بتروجت، حرس الحدود، زد، الجونة، طلائع الجيش، إنبي، الاتحاد السكندري، مودرن سبورت، سموحة، الإسماعيلي، غزل المحلة، المقاولون العرب، وادي دجلة، كهرباء الإسماعيلية.

ورحل عن صفوف الأهلى 7 لاعبين حتى الآن، هم: على معلول وعمرو السولية وأكرم توفيق وحمزة علاء ورامى ربيعة، بجانب انتهاء إعارة المغربى يحيى عطية الله، ورحل عمر الساعى للمصري البورسعيدى على سبيل الإعارة موسماً.

فيما تعاقد الأهلى مع التونسى محمد على بن رمضان واستعاد جهود نجمه السابق محمود حسن تريزيجيه وكذلك المالى أليو يانج، بالإضافة لعودة محمد شريف وتعاقد مع أحمد مصطفى زيزو ومحمد سيحا حارس مرمى المقاولون العرب، وضم أحمد رمضان بيكهام مدافع سيراميكا بنظام الإعارة لموسم مع خيار الشراء النهائي وتم شراء مصطفى العش من زد بشكل نهائى بعد انتهاء إعارته وياسين مرعى من فاركو.

وفى الزمالك اعتزل الثنائى محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد عبد الشافى ورحل حمزة المثلوثى ونداى وكوستا، فيما تعاقد الفارس الأبيض مع أحمد شريف والمهدى سليمان وعمرو ناصر والأنجولى شيكو بانزا.

فيما نجح مسؤولو نادي البنك الأهلي بقيادة اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، في إبرام العديد من الصفقات المتميزة، من أجل تدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق ماراثون بطولة الدوري المصري الموسم الجديد 2025-2026، وهى: أحمد أمين أوفا وعمرو الجزار ومحمد بن شرقى ويسري وحيد ومصطفى دويدار.

فيما تعاقد النادي المصري البورسعيدى مع منذر طميِّن، واستعار عمر الساعي، حرس الحدود قام بتدعيم صفوفه بتسع صفقات أبرزها محمد أدهم النجيلي، عمرو موسى، محمد حمدي زكي، وأحمد الشيخ، أما الاتحاد السكندري، فضم محمود جنش، ومحمود عجيب، ونور علاء.

مودرن سبورت أعلن عن صفقات قوية مثل الحارس محمد أبو جبل، وعماد حمدي، ورشاد المتولي، بينما تعاقد سموحة مع حسام أشرف على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وأعلن طلائع الجيش تعاقده مع التونسى حسام السويسى، فيما لا يزال الإسماعيلى خارج نطاق الصفقات بسبب أزمة إيقاف القيد.