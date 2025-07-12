شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأهلى يعتمد الميزانية الإثنين ويزور شركة القلعة الحمراء الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي إجتماعاً هاماً يوم الإثنين المقبل لمناقشة عدة موضوعات مهمة، في مقدمتها اعتماد ميزانية العام المُنتهي في 30 يونيو 2025 والتي وصلت إلى 7 مليارات و500 مليون جنيه تقريباً، فيما سيقوم مجلس الإدارة النادي بزيارة شركة القلعة الحمراء يوم الثلاثاء المقبل.

من ناحية أخرى، يبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي يوم 14 يوليو الجاري الاستعداد للموسم الجديد، حيث سيخوض الفريق تدريبات يومية على ملعب التتش لمدة 4 أيام قبل السفر يوم 18 الشهر ذاته إلى تونس لإقامة معسكر خارجي بها استعداداً للموسم الجديد.

وأنهى مسئولو الأهلي ترتيبات معسكر الفريق في تونس الذي سيُقام الأسبوع المقبل استعداداً للموسم الجديد، حيث قاموا باستخراج تأشيرات السفر وإنهاء باقي الإجراءات من حجز تذاكر السفر والإقامة هناك وحجز ملاعب التدريبات وطريقة التنقّل هناك.

وقال مصدر في الأهلي، إن الوديات التي سيخوضها الفريق في معسكر تونس قد تشهد تغييراً بعد اعتذار فريقي الترجي والأفريقي التونسيين عن مواجهة الأهلي، الأمر الذي جعل إدارة القلعة الحمراء تتفق مع نادي شباب بلوزداد الجزائري لمواجهته ودياً، حيث سيتواجد الفريق الجزائري بتونس في نفس الفترة التي سيتواجد فيها الأهلي هناك، وبذلك سيلعب الأهلي أول مباراة ودية يوم 21 يوليو أمام اتحاد قسنطينة الجزائري ثم مواطنه شباب بلوزداد يوم 25 على أن يختتم الوديات يوم 28 بمواجهة النجم الساحلي التونسي في الاحتفال بمرور مائة عام على تأسيسه.