شكرا لقرائتكم خبر عن ميلود حمدى للاعبى الإسماعيلى: باب المشاركة مفتوح أمام الجميع والان مع تفاصيل الخبر

كشف الجزائري ميلود حمدى، المدير الفنى الجديد للنادى الإسماعيلى، للاعبيه أن المشاركة فى المباريات سيكون متاحاً أمام أي لاعب يثبت تألقه في التدريبات وينفذ تعليمات الجهاز الفني، مشددًا على استبعاد أي لاعب يخالف التعليمات.

وعقد ميلود حمدى جلسة مع اللاعبين والجهاز المعاون، وأبلغ اللاعبين بسياسته خلال الفترة المقبلة مشدداً على ضرورة الاجتهاد فى التدريبات لضمان المشاركة بشكل أساسى مع إنطلاق الموسم الجديد.

واستقر الجزائرى ميلود حمدى المدير الفني لفريق الإسماعيلى، على إقامة معسكر خارج مدينة الإسماعيلية الأسبوع المقبل، استعدادا للموسم الجديد.

ويبحث مسئولو الإسماعيلى إقامة المعسكر في مدينة الإسكندرية وإقامة عدد من المباريات الودية لتجهيز الفريق بشكل قوى استعدادا للموسم الجديد.

وعبر الجزائرى ميلود حمدى المدير الفني لفريق الإسماعيلى، عن انطباعاته حول لاعبى الدراويش وكيف يرى الدورى المصرى والمنافسة وما هي رسالته للاعبين قبل بداية الموسم الجديد.

وقال ميلود حمدى في تصريحات تليفزيونية: "الانطباع الأول بعد التدريب جيد، اللاعبون يحاولون القتال في التدريبات ويتفاعلون مع التعليمات، لا أركز إلا مع الإسماعيلي الآن، ولا أحب أن أتحدث عن أي فترات تدريبية سابقة".

وأوضح: "الدوري المصري الأفضل في إفريقيا، ويمتلك فرق كبيرة، وجمهور الإسماعيلي أهم عنصر في منظومة القلعة الصفراء، نريدهم أن يدعمونا ونحن سنحاول أن نُسعدهم بأي طريقة".

وتابع مدرب الإسماعيلى: "رسالتى للاعبين لازم نكافح ونجتهد ونقاتل، أنا شايف لاعبين شباب ولكن بقدرات كبيرة، والفريق يحتاج لتدعيمات جديدة ولكن سنحاول تقديم أفضل مستوى".