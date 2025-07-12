شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يواصل التدعيم ويبحث عن مهاجمين أفارقة استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

يكثف نادي إنبي من تحركاته القوية في سوق الانتقالات الصيفية من أجل تجهيز الفريق قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد 2025-2026، وذلك ضمن خطة إدارة النادي لتجديد الدماء وبناء فريق شاب قادر على تقديم مستويات مميزة.

وأبرم النادي البترولي ست صفقات رسمية حتى الآن، شملت التعاقد مع لاعبين شباب من مختلف أندية القسم الثاني والثالث، وهم: سيد سعيد قادماً من العبور، حازم محمد ومحمد جولدي من النجوم، مهندي بكري من مصر المقاصة، عبد الله أقطاي من طنطا، ومحمد عبد البصير الشهير بـ"شرقية" من نادي القناة.

ويسعى مسؤولو إنبي حالياً إلى تدعيم الخط الأمامي بصفقات أجنبية قوية، حيث يكثف النادي من جهوده للتعاقد مع مهاجمين أفارقة على مستوى عالٍ من الكفاءة والجاهزية الفنية، بما يتناسب مع طموحات الفريق في الموسم المقبل.

وتعكس هذه التحركات رغبة النادي في بناء مشروع رياضي طويل الأمد يعتمد على عناصر شابة واعدة، مع الاستفادة من خبرات بعض اللاعبين المميزين، لضمان تقديم أداء قوي يليق باسم إنبي ومكانته في الدوري الممتاز.