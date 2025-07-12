شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات منتخب الناشئين فى كأس العالم قطر 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما، بقيادة أحمد الكاس، منافسات كأس العالم في قطر نوفمبر المقبل.

وجاء جدول مباريات منتخب مصر للناشئين في كأس العالم بقطر نوفمبر المقبل كالتالي:

4 نوفمبر 2025: مصر وهايتي

7 نوفمبر 2025: مصر وفنزويلا

10 نوفمبر 2025: مصر وإنجلترا



مباريات منتخب مصر

وفي ذات السياق، حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على زيارة معسكر المنتخب الوطني تحت 17 عامًا، بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، ضمن استعدادات الفريق لخوض منافسات كأس العالم تحت 17 سنة المقرر إقامته في قطر.

كان في استقبال الوزير لدى زيارته خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم والدكتور مصطفى أبو زهرة عضو مجلس الإدارة والدكتور مصطفى عزّام المدير التنفيذي للاتحاد وعلاء نبيل المدير الفني للاتحاد والجهاز الفني بقيادة أحمد الكاس.