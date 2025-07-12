شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف يظهر فى مران الإثنين بعد التوقيع للأهلي لمدة 5 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

يظهر محمد شريف مهاجم الأهلي في مران الفريق بعد غد، الإثنين، لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد مع المارد الأحمر، بعدما أنهى مسئولو النادي التعاقد مع اللاعب لمدة خمسة مواسم عقب انتهاء عقده مع نادي الخليج السعودي.

وانتقل محمد شريف من الأهلي إلى الخليج السعودي قبل موسمين ثم عاد للقلعة الحمراء مؤخراً ليبدأ رحلة جديدة مع الأهلي.

من ناحية أخرى، يبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي الإثنين المقبل على ملعب التتش الاستعداد للموسم الجديد، حيث سيتدرب الفريق لمدة أربعة أيام على ملعب التتش قبل السفر إلى تونس يوم 18 يوليو الجاري لبدء المعسكر الخارجي هناك.

وقال مصدر في النادي الأهلي، إن الوديات التي سيخوضها الفريق في معسكر تونس قد تشهد تغييراً بعد اعتذار فريقي الترجي والأفريقي التونسيين عن مواجهة الأهلي، الأمر الذي جعل إدارة القلعة الحمراء تتفق مع نادي شباب بلوزداد الجزائري لمواجهته ودياً، حيث سيتواجد الفريق الجزائري بتونس في نفس الفترة التي سيتواجد فيها الأهلي هناك، وبذلك سيلعب الأهلي أول مباراة ودية يوم 21 يوليو أمام اتحاد قسنطينة الجزائري ثم مواطنه شباب بلوزداد يوم 25 على أن يختتم الوديات يوم 28 بمواجهة النجم الساحلي التونسي في الاحتفال بمرور مائة عام على تأسيسه.